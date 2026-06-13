◇交流戦ロッテ6―16DeNA（2026年6月13日ZOZOマリンスタジアム）ロッテは投手陣が失点を重ね、今季3度目の2桁失点。同ワーストの16失点で大敗を喫した。前日に6度目の挑戦で勝率5割に復帰。「さあ、貯金！」と臨んだ試合で、先発・田中晴が自己最短の1回1/3でKOされて7失点。試合後、サブロー監督は「みんなで頑張ってきた試合で、こうなってしまったのがガッカリなんですよ。今後、彼（田中晴）にはもう先発の枠は与