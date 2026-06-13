「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島・新井監督が試合後、六回の守備から退いたドラフト１位・平川（仙台大）について「手首がということなので、検査待ちかな」と明らかにした。試合後に病院を受診するとし、故障の程度については「検査待ちかな。なんとも言えない」と話した。平川はこの日、５試合ぶりにスタメン出場。二回１死の第１打席で早川から空振り三振を喫すると、四回１死一塁でも左腕の前