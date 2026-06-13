サッカーのワールドカップに臨む日本代表。初戦のオランダ戦まで2日に迫った森保ジャパンが、決戦の地アメリカ・ダラスに到着しました。あいにくの雨の中、ベースキャンプ地でのオランダ戦前最後の練習を行った森保ジャパン。最年長の長友佑都選手（39）がチームを盛り立てる中、この日の練習も公開されたのは冒頭15分のみ。その後、非公開で高さのあるオランダ戦へ向け、セットプレーの確認を重点的に行ったといいます。田中碧選