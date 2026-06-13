演歌歌手三丘翔太（32）が歌う「フライディ・チャイナタウン」がYouTube「三丘翔太ちゃんねる」で315万超再生されていることが13日、分かった。今年の3月2日に横浜市開港記念会館で開いたデビュー10周年コンサートで歌った映像。ド派手な花柄衣装で熱唱する姿が、アップから4週間で300万再生を超えた。次に再生回数が多いのが10万回再生なだけに、異例の数字だ。同曲は歌手泰葉（65）の1981年のデビュー曲で、中華街のある横浜育ち