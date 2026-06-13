漫才コンビのトットが、6月20日27時からの『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送ほか）のパーソナリティーを生放送で担当することが決まった。【写真】トット、“ビジュ爆発”で話題「どっちもイケメンなのすごい」「世にバレてしまったな」トットは桑原雅人と多田智佑による、吉本興業所属の結成18年目のコンビ。共に40歳で、先月開催された結成16年以上の漫才師による賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜20