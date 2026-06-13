１４日の阪神５Ｒ（芝１８００メートル＝８頭立て）でダイナマイク（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）がデビューする。宝塚記念当日の芝１８００メートルの新馬戦は、勝ち馬のその後の成績が上々。１７年のダノンプレミアム以降、９年で勝ち馬５頭が重賞馬となっている。１８年ブレイキングドーン、１９年レッドベルジュール、２０年ダノンザキッド、２４年エリキングといった面々だ。ダノンプレミアムは