◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が今季の交流戦ビジター８戦目で初白星を挙げ、交流戦最下位を脱出した。交流戦でのビジターは２５年６月１３日の日本ハム戦（エスコン）の白星を最後に９連敗だったが、ストップ。ようやく投打がかみ合った。打線は初回に坂倉が２戦連続の先制打。５回にはモンテロの中越え適時二塁打で加点した。先発・森下は、２４年６月２５