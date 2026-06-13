バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日、中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国と対戦している。第1セットを25-23で取った中で、日本のあるプレーに国際中継の実況アナウンサーが声を裏返すほど絶叫するシーンがあった。第1セット13-10の場面、中国のスパイクに対し、山本智大が右手一本のレシーブを決めた。ピンチを凌ぐと、その後ブロックポイント