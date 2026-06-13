陸上・日本選手権今秋の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権が13日、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われ、男子400メートル障害で大記録が誕生した。予選2組で洛南高2年の後藤大樹が48秒31をマーク。U18世界最高で、為末大の高校記録を30年ぶりに更新した。17歳の後藤が軽やかにハードルを越えていく。最後までスピードは衰えず先輩を抑えてトップでフィニッシュ。48秒31はU18世界最高で、世界選手権で2度メ