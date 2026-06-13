◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）前日最終オッズが６月１３日、ＪＲＡから発表された。大阪杯、天皇賞・春を制し、史上初の春古馬３冠を目指す（５）クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１・２倍と圧倒的な支持を得た。“大口投票”が１２時３０分過ぎから１５時過ぎまで継続。１０００万円を超える購入時間帯が２度あるなどし、前日最終オッズで２