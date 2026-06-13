第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われた。７月５日に横浜スタジアムで開会式のみを行い、試合は７日から行われる。昨年の優勝校・横浜は、綾瀬西と湘南工大付の勝者と７月９日に初戦を迎える。小野舜友主将（３年）は「一戦一戦勝ちにいく。神奈川県大会を何が何でも勝ち切って甲子園に戻りたい」と、意気込んだ。春の雪辱を晴らす。前年王者と