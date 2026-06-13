◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人のリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初出場し、第１打席のファーストスイングで１号ソロを放った。西武先発・隅田の２球目内角１４８キロ直球を左翼席へ放り込んだ。リチャードは１２日の西武戦（ベルーナドーム）から１軍に初合流。左手小指に死球を受けて骨折した３月１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（ペイペイドーム）以来の１軍合流