メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県恵那市の山林で火災が発生し現在も延焼中です。（13日午後6時時点） 消防によりますと、13日午後3時15分ごろ、通行人から「山が燃えている。炎も上がっている」と119番通報がありました。 現場は恵那市飯地町の山林で、縦横およそ200メートルの範囲で燃えているということです。 現在、消防車両が6台出動し、消火活動を行っています。 現場で初期消火にあたった50代く