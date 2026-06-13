白髪染めを繰り返していると、こまめなメンテナンスに疲れてしまうことも。そんな大人世代の負担を軽減してくれるのが、白髪ぼかしハイライトです。白髪を隠すのではなく明るいハイライトとなじませることで、根元が伸びても境目が目立ちにくくなります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、オシャレに白髪と向き合えそうな、白髪ぼかしヘアをご紹介します。 ナチュラルなミディアムレイヤー ナチュラ