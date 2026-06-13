メ～テレ（名古屋テレビ） 今月開幕する夏の高校野球、174チームの頂点を決める愛知大会の組み合わせが決まりました。 甲子園出場をかけ、全国最多174チームが参加する愛知大会。 13日行われた抽選会には各チームのキャプテンやマネージャーが参加し5回戦までの組み合わせが決まりました。 今年のセンバツベスト4、今大会ノーシードで挑む中京大中京は、春の愛知大