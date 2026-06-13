◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックスが阪神との関西ダービー２戦目を落とし、４月５日以来の４位後退となった。交流戦は１７試合を終えて８勝８敗１分け。４年連続の勝ち越しは、最終戦に持ち越しとなった。先発・ジェリーは、６回７安打４失点（自責２）の粘投も報われず３敗目。７回以降は寺西、山崎とつないだが、１点差に迫った９回に岩崎が２点を失った。打