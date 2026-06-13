◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神は接戦を制し、連敗を４で止めた。高橋は６回７安打３失点の粘投で、２０１０年の能見以来、球団１６年ぶりとなる開幕８連勝を飾った。打線がつながった。初回２死、森下が左翼線二塁打を放つと、続く佐藤の中越え適時二塁打で先制。４回は無死一、三塁から大山の中犠飛で追加点を挙げた。６回２死満塁では熊谷が左翼線を破り、２点を