落語家の桂文枝(82)が13日、ブログを更新し、映画を見るためにオンラインでチケット買ったものの、実際に座ると想定と違ったために残念な心情を明かした。 【写真】チケットを握りしめる文枝こんなはずじゃなかったのに 文枝は「ネットで買った時隣に誰もいなかったのになんでか左にカップル右に大きなポップコーンの紙バケツ持ったおっちゃんがめっちゃ窮屈やんえらい気を遣った」と購入時と実際が異なっ