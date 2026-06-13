FC琉球マスコット『ジンベーニョ』のぬいぐるみが登場JリーグオールスターDAZNカップが6月13日に開催され、盛り上がりを見せている。Jリーグのスター選手たちが活躍を見せるなか、とある“約5万円グッズ”が注目されている。FC琉球グッズ担当のXアカウントが「【謝罪】オールスターに完全に浮かれておりました」と投稿。「どうせ売るなら特別なものということで、通常販売してない『とってもおおきなジンベーニョぬいぐるみ』