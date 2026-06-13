愛知県一宮市の交差点で12日、飲酒運転で赤信号を無視して事故を起こし、男性にケガをさせたとして、危険運転致傷の疑いで男が逮捕・送検されました。警察によりますと、一宮市の自営業・柏木一紀容疑者(33)は、12日午後11時ごろ、酒を飲んで乗用車を運転し、一宮市佐千原の交差点で乗用車と出合い頭に衝突しました。柏木容疑者は酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されましたが、その後の捜査で赤信号を無視して交差点に進入し