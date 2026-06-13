◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神6-3オリックス(13日、京セラドーム)阪神がオリックスに競り勝ち勝利しました。阪神は初回、2アウトから森下翔太選手がツーベースヒットでチャンスを作ると、4番・佐藤輝明選手がタイムリーを放ち1点を先制します。4回にも1点を加えると、6回には森下選手がツーベースヒットで出塁、さらにフォアボールと相手のエラーで2アウト満塁を作ります。ここでこの日8番・ショートで出場の熊谷敬宥選手がレフトへ