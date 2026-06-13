「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害決勝が行われた。２５年世界選手権代表の中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は、１２秒７７で初優勝。アジア大会の派遣標準記録（１３秒０８）を突破し、代表に内定した。スタートで抜け出したのは日本記録保持者の福部真子だったが、中島が中盤から一気に加速。一気に抜け出して、ガッツポーズとともにゴールを駆け抜けた。「まずはいつも支