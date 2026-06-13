「ソフトバンク８−１ヤクルト」（１３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク打線の破壊力が止まらない。直近５試合で計１４本塁打を放っている。この日は３発だ。１点ビハインドの三回、近藤がヤクルト先発・山野のスライダーを完ぺきに捉えて右翼席へ逆転１３号２ランを叩き込んだ。六回には野村がバックスクリーン右へ３号ソロ。そして七回、またしても野村が今度は左翼席へ２打席連続４号２ランを放った。野村は９