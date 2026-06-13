今秋の愛知・名古屋アジア大会（読売新聞社協賛）の代表選考会を兼ねて愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われている陸上の日本選手権（読売新聞社後援）で、男子４００メートル障害予選に出場した後藤大樹（京都・洛南高）が４８秒３１をマークし、為末大が広島・広島皆実高時代の１９９６年に出した高校記録４９秒０９を３０年ぶりに更新した。Ｕ―２０（２０歳未満）の日本新、Ｕ―１８（１８歳未満）の世界最高記録にもなった。