「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第３日」（１３日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）ゴルフを始めて４年目ながら、圧倒的な飛距離を見せつけた弱冠１４歳のアマチュアの、単独首位スタートと今大会話題を振りまいた金瑞娥＝韓国＝が、３日目もギャラリーを沸かせた。スコアは４バーディー、４ボギーの７２。これには「パットが全然よくなかった」と顔をしかめた。それでも４番、１２番のパー５では果敢に直ドラで攻め