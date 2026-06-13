ついに開幕したサッカー・ワールドカップ。移民の街ニューヨークでは、様々な国の人が母国の出場を喜ぶ中、カリブ海のハイチ出身の人々は、特別な思いを抱えて、代表チームの活躍を祈っています。「頑張れコロンビア!」「パナマはワールドカップに出場するわ!そして優勝よ!」移民の街ニューヨーク。様々な国の出身者が、ワールドカップでの母国の活躍を期待します。記者「こちらはカリブ海のハイチ系の人々のコミュニティです。ハ