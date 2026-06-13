冬布団を圧縮袋に入れて片付けようとしていたら…。柴犬さんがみせた『可愛すぎるイタズラ』が話題になっているのです。 飼い主さんも思わず笑ってしまったというその微笑ましい光景は記事執筆時点で121万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：布団を圧縮していたら、犬が『おもちゃ』を持ってきて…まさかの『可愛すぎるイタズラ』】 冬布団を圧縮していたら、犬が… X