飼い主さんのことが好きすぎるボーダーコリーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で262万9000回再生を突破し、「これもう前世の恋人やろ」「愛が伝わります…」「素敵な関係ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬が『飼い主を好きになりすぎた』結果→距離を取ろうとすると…まるでカップルのような『尊い光景』】 距離を取ろうとすると… Tik