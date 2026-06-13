陸上の男子棒高跳びの元世界記録保持者で「鳥人」と呼ばれるセルゲイ・ブブカ氏が6月5日、品川女子学院（東京都品川区）でロッテとLOCOKが共同開催した講演会に登壇し同校生徒の保護者50人らにスポーツの力と噛む力をテーマに語った。講演会には、元女子競歩選手でLOCOK陸上部監督の岡田久美子氏、岡田氏から指導を受け名古屋アジア大会女子競歩代表に内定している梅野倖子選手、東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究