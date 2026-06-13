トレーニング用具の盗難被害に遭ったイングランド代表だが、大部分はすでに回収されたようだ。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。イングランド代表はFIFAワールドカップ2026に向けて今後少なくとも3週間を過ごす予定のミズーリ州のスウォープ・サッカー・ビレッジに移動し、13日には初めてトレーニングを行う予定となっているなか、事前にトレーニング用具を輸送している途中に荷物が盗まれる事件が発生