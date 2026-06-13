17年ぶりに開催された『JリーグオールスターDAZNカップ』。J2・J3EAST-Bの福島ユナイテッドFCのFF三浦知良（カズ）は1回戦で先発、5位6位決定戦で途中出場し、2試合計50分のうち、25分プレーした。カズは「サポーターの方々からアンケートで選ばれて、この舞台に立たせてもらったので、本当に皆さんに感謝しています」と、「今日こうやってJリーグの選手たち200人弱が集まって、こういうお祭りができたことは、ワールドカップ