13日新たなペーロン船をお披露目したのは九州電力のグループです。 九電グループは長崎ペーロン選手権大会の職域対抗レースに1993年から出場。 出場30回目の節目を迎える今年にに合わせてペーロン船「電龍Ⅱ」を20年ぶりに新造しました。 （SE・打ち込み奉納） 船の安全を願う打ち込み奉納の後には早速初漕ぎを行い、新たな船出を祝いました。 選手は週4日の練習に励み７月の