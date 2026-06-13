インターネット上の店舗・ECサイトの商品を対面で買い物ができるイベントが長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場で13日から開催されています。 初めて開かれたイベントには、アパレルを中心に10のポップアップブースが出店しています。 （JR長崎シティ 下見 千晴さん） 「(商品を)実際に見て素材感やサイズを試してもらういい機会になればいいと思いリアルなお買い物体験をテーマに始めた」 イベントは14