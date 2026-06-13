ホワイトソックス戦には、球場入りして試合中もベンチで姿を見せた大谷(C)Getty Images突然の交代に不安は広まった。現地時間6月11日に行われた敵地でのパイレーツ戦で、ドジャースの大谷翔平は、2点リードの7回に途中交代。試合後にデーブ・ロバーツ監督は「心配の度合いは高くない」と説明したが、負傷個所が2019年9月にメスを入れた“古傷”の左膝であったために、大きな故障に繋がったのではないかと論じられた。【動画】