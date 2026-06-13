人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）気持ちがゆるみがち。朝一で熱いシャワーを浴びるとシャッキリ！11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）気乗りしない集まりはパスを。余計なトラブルの暗示が……。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）災難運あり。余計