俳優の木村拓哉さんは6月13日、自身のInstagramを更新。愛犬と散歩中の貴重な全身ショットを披露しました。【写真】木村拓哉、愛犬との散歩ショット「気持ち良い時間になりました！」木村さんは「木陰の風は気持ち良いね！ そんな会話をしながら…。気持ち良い時間になりました！」とつづり、1枚の写真を投稿。Tシャツにハーフパンツ、キャップ帽をかぶったラフな姿で愛犬との散歩を満喫する全身ショットを披露しています。この投