女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。実は大好きで「ほとんど見ている」というBSバラエティーを明かした。自伝エッセー「ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉」について話題が及ぶ中、伊達みきおが「今ものすごい元気ですよ」と振ると、泉は「元気じゃないわよ。あんたも肉はたるむし、お腹はつまめる