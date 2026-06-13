東日本山沿いは急な雨に注意本州付近はあす、晴れ間のでる所が多くなりそうです。ただ、東日本の山沿いは午後、急な雨に注意が必要です。また、高知など西日本太平洋側も、にわか雨があるでしょう。【CGで見る】雨の降る所が多くなるおそれ 全国の週間天気予報一方、沖縄は梅雨前線の影響で、断続的に激しい雨が降り、あさってにかけて大雨のおそれがあります。あすは全国的に気温の高い状態が続くでしょう。関東から西は、日中28