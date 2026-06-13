元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）がゲスト出演し、三崎氏をチクリと刺す場面があった。ひろゆき氏は「今日は呼ばれて、南北線に30分乗って来たら“車の中で撮影”って言われて。青汁王子の家に呼ばれて車で撮影だったら、車でうちに来ればいいじゃん?」とチクリ。これを聞いた三崎氏が「もともとうちで撮影予定だったんですけど