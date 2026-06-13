■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子400mハードル予選（2+2）が13日行われ、予選2組に出場した高校2年生の後藤大樹（洛南高校）が48秒31をマーク。U-18の世界記録を更新した。7レーンの後藤は、スタートから徐々に加速。300m付近までは横