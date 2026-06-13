じゅんいちダビッドソンさん「伸びしろですね」羽田空港では、本田圭佑さんのものまねでお馴染み、芸人のじゅんいちダビッドソンさんが開催中のサッカー北中米ワールドカップにあわせて交通安全イベントに登場。警視庁の一日署長として、子どもたちとともに道路標識について学びました。「これ、メッシのドリブルのあと」警視庁は「重大交通事故の原因となる駐車違反や速度違反の取り締まりを進める」としています。