サッカー『FIFAワールドカップ2026北中米大会』の開幕が目前に迫った6月10日、タレントの影山優佳（25）がXに投稿した写真が大きな反響を呼んでいる。「素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」と宣言と共に添えられた写真の2枚目が、ファンの予想を裏切る一枚だったようだ─。【写真】「顔芸が最高すぎ」ローアングルの“衝撃”ショットを披露した影山優佳影山優佳のローアングルショット影山は自身のX公式アカウントで