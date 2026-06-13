女優の米倉れいあ（21）が13日、都内でトラベルブック「JourneyinSEOUL」（G─STYLE）の発売記念会見を行った。韓国・ソウルの楽しみ方初級編を、米倉が実際に体験しレポートした一冊。自身も今回の撮影が初の海外渡航だったといい「初めて韓国に行く時にこの本を読んでいただければ、皆さんも楽しめると思います」とアピールした。市場では初めて生きているタコを実食。「食道あたりに吸い付いて大変でしたが、味は美味