■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の日本選手権で13日、女子走幅跳の決勝が行われ、日本記録保持者の秦澄美鈴（30、住友電工）が6ｍ39（＋0.5）で優勝。6ｍ53のアジア大会派遣設定記録は突破できなかった。試技では1回目の跳躍で6m15（