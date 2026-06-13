被爆クスノキの苗木を植樹する人たち＝13日午前、名古屋市長崎原爆の熱線や爆風に耐えて生き残った被爆クスノキの苗木の植樹式が13日、椙山女学園中学・高校（名古屋市千種区）で開かれた。植樹は同校の高校生だった3人が発案した。3人はそれぞれ「クスノキがこれからも成長していくように、平和への思いも大きく育ち続けてほしい」などとあいさつした。生徒や卒業生ら数十人が見守る中、長崎市の爆心地近くにあるクスノキの苗