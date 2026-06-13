慶応大発新興企業「ハートシード」（東京）は１２日、重い心臓病の患者を対象に、人のｉＰＳ細胞から作製した心筋細胞をカテーテル（細い管）を使って心臓内部に移植する１例目の治験を実施したと発表した。手術で胸を開かずに移植できるため、患者の身体的な負担を減らせるという。治験の対象者は２０〜８０歳の間で、虚血性心疾患または拡張型心筋症で重症心不全となった１４人。１例目の移植は今年３月、信州大病院（長野県