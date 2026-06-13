国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「サカナクション」がレッドカーペットに登場した。ボーカルの山口一郎はこの1年を振り返って「活動休止期間もあったので、1年間また復活進んで来れた」と回顧。「一安心というところもそうですけど、こういう賞にノミネートできたこともやってきた甲斐があった」と頬を緩ませた