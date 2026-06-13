サッカーＪ３福島の?カズ?こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が１３日、ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ（ＭＵＦＧ国立）に出場した。三浦擁するＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂは初戦でＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａと対戦。三浦はキャプテンとして先発した。前線からの守備やゴール前での動き出しなど快活なプレーを見せたが、得点は奪えず。チームは０―２で敗れた。続くＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ａとの５位・６位決定戦では、２―０で