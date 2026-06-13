2026年10月からお酒の税金が変わると聞くと、いくら料金があがるのだろうと不安になる方もいるでしょう。毎日の晩酌や週末の食事でお酒を楽しむ家庭にとって、1本あたりの価格差は家計に大きく響きます。 2026年10月の酒税改正で大きく影響を受けるのは、主にビール系飲料やチューハイなどです。 2026年10月に変わる主な対象はビール系飲料とチューハイ 2026年10月の酒税改正で特に注目