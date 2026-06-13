【漫画】本編を読むもしもねこがあの昔話や神話に登場していたら…？ という驚きの発想で、ねこ好きなら誰もが納得のほっこり展開をお送りする『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。「プロメテウスとねこ」は、ギリシャ神話で人間を創造したとされるプロメテウスが、ねこのために天上の火を盗むという、激しい「ねこ愛」を見せるお話だ。たとえ神々に罰せられるとしても、ねこのためならなんのその。ねこ好きが